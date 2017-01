The Flash 3: Gorilla Grodd tornerà per un arco di due episodi

Da poco è stato confermato dalla rete televisiva statunitenseun altro grande ritorno per i prossimi episodi dell'attuale terza stagione di. Stiamo parlando di, che è stato uno dei nemici più accaniti didurante i primi due capitoli della serie e che presto rivedremo in una nuova grande apparizione.

L'ultima volta che abbiamo visto Gorilla Grodd in The Flash, era stato spinto attraverso una breccia a Terra-2, dove si trovava appena fuori le porte di Gorilla City. Cosa ne sia stato di lui dopo quel momento non ci è dato ancora sapere, ma se si è fatto strada in città, probabilmente non è errato supporre che abbia imparato alcune cose dal suo ultimo incontro con il Scarlet Speedster.

Nel corso del press tour della Television Critics Association, il produttore esecutivo Andrew Kreisberg ha confermato che il classico cattivo della DC Comics farà un ritorno importante in questa stagione: "Stiamo per avere un episodio in due parti con Gorilla Grodd.".

L'evento in due puntate avverrà durante gli episodi 13 e 14 di questo terzo anno e, mentre un data di messa in onda non è stata ancora rivelata, è probabile che che la coppia di episodi andrà in onda alla fine di febbraio e/o all'inizio di marzo.

Oltre a Grodd, gli episodi introdurranno anche un secondo gorilla di nome Solovar, leader di Gorilla City, che sarà doppiato da Keith David. Per quanto riguarda la trama delle puntate, Kreisberg ha anticipato che: " uno degli episodi si svolgerà a Gorilla City e l'altro avrà luogo su Terra-1.".

La seconda parte della terza stagione di The Flash arriverà su The CW il 24 gennaio.