The Flash 3: in rete la nuova clip sulla premiere di mezza stagione

Sono solo poche le ore che ci separano dal debutto statunitense delle nuove puntate della seconda parte del terzo capitolo diha rilasciato una nuova clip dall'episodio intitolato. Il filmato è disponibile in fondo alla news.

Dopo aver aiutato Flash a sconfiggere Plunder e a portare il cattivo all'Iron Heights, Wally West viene festeggiato da tutti i componenti del Team Flash. Tuttavia, Barry Allen non è in festa, ma fa finta di essere arrabbiato con Wally per non aver seguito le sue istruzioni, ovvero "osservare e imparare". Naturalmente, Barry è in realtà sconvolto perché la cattura di Plunder era qualcosa che sapeva sarebbe successo nel futuro poco prima che si avesse testimonianza del fatto che Savitar ha ucciso Iris West.

The Flash tornerà con le puntate mancanti della sua terza stagione a partire da domani, martedì 24 gennaio.