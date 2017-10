The Flash 4: ammiriamo l'avanzato costume progettato da Cisco nel nuovo promo

Mancano solo ventiquattro ore alla messa in onda di "”, il nuovo episodio di The Flash , pertanto la rete statunitenseha rilasciato un breve trailer incentrato sul nuovo, straordinario costume del velocista scarlatto.

Sapevamo già che Barry Allen (Grant Gustin), al suo ritorno dalla lunga prigionia nella Speed Force, avrebbe indossato un nuovo costume, ma le anticipazioni non menzionavano nessuna delle avanzatissime funzioni che Cisco sembra aver studiato per l’occasione. Una serie di miglioramenti che richiederanno la completa lettura di un immenso “manuale di istruzioni”, come mostrato nel trailer visionabile in chiosa all’articolo.



Il breve promo ci mostra infatti una serie di buffe scene in cui Barry, costretto ad entrare in azione prima ancora di aver acquisito la totale padronanza del proprio costume, avrà difficoltà a gestirne le nuove capacità, decisamente fuori controllo. Stando alle parole dello stesso Cisco, fra le impressionanti funzioni offerte dal costume vi sono un’armatura in grado di auto-ripararsi, la possibilità di controllare la temperatura, la soppressione del fuoco, un cannone ad impulsi, un sistema di galleggiamento (che nel trailer sembra avere ancora qualche problema con conseguenze alquanto spassose) e molto altro.



Pur essendo un velocista, Barry dovrà darsi comunque darsi una mossa e studiare per bene tutte le sue nuove capacità, poiché Ramsey Deacon (Dominic Burgess), un nuovo metaumano in grado di controllare la tecnologia, è già pronto a seminare il panico fra le strade di Central City. Un’occasione perfetta per testate le funzioni del nuovo costume progettato da Cisco.



In onda ogni martedì sulla rete The CW (la stessa sera in cui l’emittente trasmette la terza stagione di Legends of Tomorrow), Flash dovrà quest’anno affrontare nemici del calibro di Kilg%re, il Pensatore e Hazard, ma potrà anche contare sul prezioso aiuto di un nuovo alleato quale Ralph Dibny/Elongated Man!