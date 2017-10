The Flash 4: Barry Allen sarà molto diverso e somiglierà al Flash dei fumetti

: Sebbene nei fumettivenga solitamente dipinto come una fonte inesauribile di ottimismo e speranza, nella serie televisiva in onda sulla rete statunitense, il personaggio ha passato parecchi guai e più di una volta è stato sopraffatto dalla disperazione. Pare che finalmente le cose stiano per cambiare.

Stando a quanto rivelato da Andrew Kreisberg, produttore esecutivo del serial The Flash, il personaggio interpretato da Grant Gustin, che presto tornerà dalla Speed Force in cui è rimasto imprigionato per diversi mesi, nella nuova stagione somiglierà sempre di più alla sua radiosa e più accurata controparte cartacea.



Queste sono state le esatte parole di Kreisberg sull’immediato ritorno del personaggio e sul suo gradito cambiamento: “Barry non è esattamente come l’avevamo lasciato. La lunga permanenza nella Speed Force è stata per lui una sorta di battesimo, e questo sarà uno degli aspetti più importanti di quest’anno. […] Il primo episodio della stagione è intitolato “The Flash Reborn” e Barry, in un certo senso, è proprio rinato. Quest’esperienza ha spazzato via i suoi errori, i dubbi e le paure, e persino i sensi di colpa. Adora essere di nuovo Flash! È pronto ad avere un nuovo inizio e soprattutto non è più turbato come nelle due stagioni precedenti. […] Ora che siamo giunti alla quarta stagione, Barry è realmente diventato il Flash dei fumetti, un personaggio nel pieno delle proprie abilità ed emotivamente maturo.”



Tali dichiarazioni dovrebbero dunque rincuorare i tanti fan che, in particolare negli ultimi due anni, avevano accusato gli sceneggiatori di aver perso di vista la caratterizzazione originale del radioso velocista DC Comics, che nella sua lunga carriera editoriale è stato spesso fonte d'ispirazione per gli altri supereroi proprio grazie al suo sconfinato ottimismo.

In attesa di scoprire quanto questo cambiamento influenzerà la lotta al crimine del velocista scarlatto, vi ricordiamo che la season premiere di The Flash andrà in onda sulla rete statunitense The CW il prossimo 10 ottobre. Fate largo, Flash è tornato!