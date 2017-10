The Flash 4: che ruolo avrà Caitlin Snow aka Killer Frost nella nuova season?

è un membro imprescindibile del Team Flash ma, come abbiamo visto, il suo ruolo nel tempo ha subito degli... scossoni. Che succederà alla bella dottoressa nella stagione che inizia il prossimo 10 ottobre su CW?

Barry, ormai lo sappiamo, tornerà dalla Speed Force. Ma cosa farà Caitlin? Alla fine della passata stagione, nonostante abbia recuperato un minimo di "lucidità" e sia sembrata più vicina alla Dottoressa Snow che tutti abbiamo imparato a conoscere in 3 stagioni di The Flash, Caitlin si ritira dalla squadra adducendo come motivazione la necessità di capire meglio cosa le stia accadendo.

La trasformazione in Killer Frost l'ha resa gelida e senza cuore, completamente diversa dal personaggio mite e compassionevole del passato. Adesso lei non si sente più l'una, né l'altra persona ma la domanda resta: tornerà da Cisco e Barry?

Danielle Panabaker, che interpreta il ruolo nella serie CW, ha detto più o meno quanto confermato recentemente dal produttore esecutivo Andrew Kreisberg:

"Non voglio dire troppo, ma la reintegrazione di Caitlin nel team all'inizio della stagione è parte del divertimento del primo episodio. L'unica cosa che posso rivelare è che i fan del suo personaggio saranno davvero felici e, quelli a cui piace Killer Frost, anche!"

Vago, ma almeno abbiamo capito che tornerà!

La Panabaker, parlando con Digital Spy ha detto:

"Mi piace l'opportunità che mi da il nostro show di interpretare due personaggi opposti. Prima sono cattiva, poi torno ad essere la dolce Caitlin. Mi piace anche l'idea di trovare degli elementi d'imperfezione in Caitlin e qualche elemento di umanità in Killer Frost, come attrice, è una sfida da accettare contro gli stereotipi."

The Flash torna il 10 ottobre su CW.