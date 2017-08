The Flash 4: che tipo di Harrison Wells vedremo nella quarta stagione?

ci parla di quale potrebbe essere la versione diche interpreterà nella prossima stagione della serie CW sul velocista scarlatto, che andrà in onda a partire dal 10 ottobre.

Tom Cavanagh ha interpretato Harrison Wells, o meglio, le molte versioni di Harrison Wells, fin dalla prima stagione di The Flash e, nel tempo è diventato un pilastro imprescindibile sia per il team che per i fan. Qualsiasi versione interpreti, è sempre un fan favorite. ma che tipo di Wells vedremo nella stagione che inizia in autunno? L'attore dichiara che beh, ci sono diverse possibilità, in effetti...

In un'intervista recente rilasciata a CBR, Cavanagh ha spiegato che potrebbe essere Harry, l'iterazione di Wells di Terra 2 che, dopo gli eventi del season finale della terza stagione, si è offerto di restare:

"Inizieremo con Harry. E poi cercheremo di provare e trovare una differente versione di Wells, che potrà essere simile a Harry, o forse no, dipende dagli spazi che avremo nella stagione, e come si presenteranno gli eventi."

Quindi secondo l'attore, la decisione di quale Wells portare nelle stagioni, a giudicare da ciò che è anche avvenuto nella terza, dipende un po' dal tono generale della stagione stessa.

"Nella stagione 2 era qualcosa tipo "Ok, ci servirebbe una specie di st****o asociale e abrasivo. Ed è arrivato Harry. poi, nella stagione 3, visto che le storyline erano assolutamente dark, dovevamo inserire un po' di humour, ed ecco arrivare HR. Quindi quest'anno, poiché avremo un diverso tipo di villain [Clifford DeVoe/Il Pensatore], avremo spazio per decidere quale versione di Welles portare sullo schermo."

"Ci sono delle cose che riguardano la stagione 4, di cui stiamo discutendo. Cose che riguardano il personaggio di Wells e di come farlo diventare una diversa versione di sé stesso. Non posso parlarne in dettaglio, ma lo vedrete!"

The Flash torna il 10 ottobre su CW.