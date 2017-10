The Flash 4: confermato l'esordio di Kilg%ore nella nuova stagione

: Manca davvero poco alla messa in onda della nuova season premiere di, lo show campione di ascolti trasmesso sulla rete statunitense, e nel frattempo ecco emergere in rete la notizia secondo cui il villainsi unirà presto all’Arrowverse.

Kilg%ore sarà infatti uno dei tanti antagonisti che il Team Flash dovrà affrontare nella quarta stagione alle porte. Ma chi è realmente questo personaggio dei fumetti dal nome così bizzarro? Creato da Mike Baron e Jackson Guice nel lontano 1987, Kilg%ore è una macchina intelligente che, dopo aver consumato tutta l’elettricità del proprio mondo natio, attraversò l’universo fino a raggiungere i Laboratori S.T.A.R. sul pianeta Terra. Avendo finalmente trovato un numero di macchine sufficiente a garantire la propria sopravvivenza, Kilg%ore lanciò quindi il suo ultimatum al genere umano: abbandonare il Nord America o abbracciare l’estinzione. Una terrificante richiesta cui il Flash allora in carica, Wally West, decise naturalmente di non ottemperare.



Con un nemico del genere in dirittura l’arrivo, i guai per Barry Allen, appena uscito da un periodo di detenzione forzata nella Speed Force, non faranno che accumularsi. Lo showrunner Todd Helbing ha rivelato ai microfoni del portale d’informazione CBR che il personaggio, oltre ad essere “molto divertente”, offrirà finalmente allo show qualcosa di nuovo: una ventata di novità che, dopo l’utilizzo di ben tre velocisti diversi nelle stagioni precedenti, non possiamo che accogliere di buon grado.