The Flash 4: cosa succederà a Barry nella prossima stagione?

Se non volete leggere anticipazioni sulla prossima stagione di The Flash , la quarta, in onda a partire dal prossimo 10 ottobre, non continuate con l'articolo.

Il trailer che ci hanno mostrato al Comic-Con, oltre a farci rivedere facce conosciute che pensavamo ormai andate (Caitlin Snow), nel Team Flash, ci dà anche qualche indizio sul fatto che Barry tornerà , ma come sarà il velocista scarlatto dopo la permanenza nella Forza della Velocità?

Grant Gustin ha parlato un po' con Comic Book della nuova stagione di The Flash:

"Non vedremo necessariamente l'esperienza di Barry nella Speed Force. Piuttosto vedremo che tipo di effetti gli ha lasciato addosso, ci è stato dentro per sei mesi. Sospetto che la Forza della Velocità sia una sorta di luogo con una linea temporale non definita, quindi Barry ha esperito la sua vita dall'inizio infinite volte da quando si trova lì."

A sentire le parole di Gustin, non vedremo molto del tempo speso da Barry nella Forza della Velocità, ma solo gli effetti collaterali che gli lascerà addosso e l'Allen che vedremo nella nuova serie, sarà considerevolmente diverso da quello che si apprestava ad entrare nella Speed Force alla fine della stagione 3.

"Per lui sarà una sorta di risveglio quando uscirà fuori. E avrà delle conoscenze che, probabilmente, non capisce ancora del tutto. Sarà decisamente scombussolato. Non sarà totalmente sé stesso quando lo rivedremo per la prima volta."

Forse Barry diventerà davvero - finalmente - l'Uomo più Veloce del mondo...

Lo vedremo quando The Flash tornerà sulla CW ad ottobre!