The Flash 4: i criminali velocisti faranno sempre parte dello show?

: Dopo aver assistito a tre stagioni di scontri con altrettanti villain velocisti come, pare che persino, produttore del serial, fosse stanco di vedere il nostro Barry Allen (Grant Gustin) affrontare nemici dotati di supervelocità.

In una recente intervista rilasciata al portale d’informazione ComicBook, Helbing ha rivelato che lo staff del serial ha speso, in passato, molte energie per dare agli antagonisti velocisti dei nuovi poteri che potessero differenziarli tra loro. Dopotutto, i criminali dotati di supervelocità rappresentano uno dei pilastri della testata cartacea The Flash ed è naturale che lo show abbia cercato di dare a ciascuno di essi il giusto spazio, proponendo a Barry delle sfide sempre nuove e impegnative.



Reverse Flash (o Anti-Flash se preferite) aveva grandi poteri dovuti alla Forza della Velocità, per non parlare di come avesse assassinato la madre del nostro eroe. Zoom, antagonista della seconda stagione, era riuscito a privare Barry della sua velocità, mentre Savitar si è rivelato infine l’avversario più difficile da sconfiggere, in quanto, essendo un residuo temporale dell’eroe, conosceva in anticipo qualunque mossa tentata dal Team Flash.



Mentre la nuova stagione presenterà come antagonista Il Pensatore, Helbing non esclude la possibilità di utilizzare in futuro altri velocisti o magari di riproporne qualcuno già visto: “Vi sono tanti speedster che potremmo esplorare nello show. Reverse Flash, ad esempio, è uno dei miei antagonisti preferiti, uno dei velocisti che prediligo, pertanto mi piacerebbe un sacco riutilizzarlo. Ciononostante, ritengo che sia stato rinfrescante non dover escogitare, almeno per quest’anno, sempre nuove idee su come uno speedster potrebbe costituire una minaccia per Barry. È stato divertente e innovativo [non dover lavorare su un velocista], e si è rivelata una nuova sfida, ma penso che gli speedster faranno sempre parte della mitologia dello show.”



Voi cosa ne pensate? Vorreste che le prossime stagioni del serial tornassero ad esplorare nemici dotati di supervelocità? Nell'universo cartaceo del velocista scarlatto, dopotutto, sono presenti molti speedster criminali ancora non trattati dallo show, l'ultimo dei quali è ad esempio Godspeed (da non confondere con Savitar).