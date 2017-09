The Flash 4: ecco il nuovo trailer esteso e foto della stagione 4!

La nuova stagione di The Flash sta arrivando, per la precisione, stiamo parlando della quarta, che andrà in onda sua partire dal prossimo 10 ottobre. Sono online il nuovo trailer esteso e una carrellata di nuove foto!

Come sappiamo, il Velocista Scarlatto ha passato gli ultimi sei mesi all'interno della Forza della Velocità e questo, di certo non l'ha lasciato indenne. Dalle foto che abbiamo già visto online, sappiamo che Barry si sveglierà in ospedale, con la barba lunga e... in stato confusionale!

Nel trailer che la CW ha diffuso per promuovere l'inizio imminente della stagione, si vede velocemente il modo in cui Barry Allen riesce ad uscire dalla Speed Force, con l'assistenza di Cisco. Scopriremo anche che fine ha fatto Caitlin, e in molti non si aspettano certo di vederla... in quelle "vesti"!

In ultimo, vediamo meglio il personaggio di Samuroid.

Date un'occhiata alle foto e al trailer di The Flash e diteci con quanta ansia siete in attesa di vedere la prossima stagione!