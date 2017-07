The Flash 4: foto dal set della nuova stagione rivelano una sorpresa!

Se non volete leggere notizie sulla nuova stagione di The Flash non continuate la lettura dell'articolo che segue. Contiene foto dal set e informazioni.

Ci sono delle nuove foto uscite online che rivelano il nuovo costume che Barry Allen (Grant Gustin), indosserà appena uscirà dalla Forza della Velocità. Nella stagione 3, alla fine, abbiamo visto il velocista scarlatto confrontarsi con quello che, fino ad ora, è stato senza dubbio il rivale più temibile per Flash, Savitar, autoproclamatosi Dio della Velocità. Quando il team Flash lo sconfigge, Barry, per ristabilire equilibrio nella Speed Force, decide volontariamente di lasciare i suoi amici - e la sua promessa sposa, Iris - e prendere il posto vuoto lasciato dai vari Jay Garrick e Flash Nero, nel corso delle ultime puntate.

Le foto, postate da YVRShoots‏, mostrano il costume di Barry diverso da quello della stagione 3. Più dettagli in pelle che accentuano le forme del torace, una cintura dorata e simboli del fulmine anche sui polsi. Inoltre, sull'immagine che vediamo postata direttamente dall'account IG di Gustin, i dettagli dorati ci sono anche sugli stivali.

Generalmente, gli upgrade dei costumi sono prassi usuale durante il cambio di "stagione", ma la cosa interessante è che adesso il costume di Barry assomiglia moltissimo a quello dei fumetti, tant'è che tanti fan hanno iniziato a gridare al costume di "Reborn".

Insomma, che pensate del nuovo costume di Barry? Ditecelo nei commenti!