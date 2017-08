The Flash 4: Grant Gustin e Candice Patton parlano del season premiere

Che cosa ci aspetta nel season premiere di? I due membri più importanti del cast - ovvero, rispettivamente interpreti di- hanno deciso di anticiparci qualche piccolo dettaglio.

Parlando ai colleghi di ComicBook, Grant Gustin ha confermato quanto tempo è passato dal season finale dell’ultima stagione di The Flash:

“Sei mesi dopo (il season finale di The Flash 3, ndr), Barry è nella Forza della Velocità. E questo è tutto ciò che ho, perché Barry è intrappolato nella Speed Force”.

Un po’ più esaustiva è stata Candice Patton, che si è soffermata su come il Team Flash dovrà combattere il crimine senza il velocista scarlatto.

“Lui (Barry) è molto arrabbiato. Ci troviamo sei mesi dopo. Le S.T.A.R. Labs stanno provando a reggersi in piede senza Barry, dunque Kid Flash dovrà assumersi tutte le responsabilità di Barry; Iris sarà tipo il leader alla S.T.A.R. Labs in questa stagione – o almeno all’inizio, in assenza di Barry – e Joe e Cisco… cercheranno tutti di tenere Central City al sicuro senza Flash. Sarà difficile senza di lui”.

Per fortuna sembra che, prima o poi, il Team Flash potrà contare sull’aiuto di un nuovo metaumano. The Flash 4 debutterà a ottobre negli USA.