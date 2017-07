The Flash 4: Grant Gustin continua a darci succose notizie sulla season 4!

, protagonista della serie tv The Flash , che torna con la nuova stagione, la quarta, a partire dal 10 ottobre sulla, ci parla di cosa succederà e di quali siano esattamente le intenzioni di... Seguono

A sentire le voci che stanno girando da un po' riguardo la prossima stagione di Flash, i fan hanno iniziato a credere che uno degli eventi più importanti dei fumetti possa realizzarsi nella serie tv.

Parlando con Comick Book, Grant Gustin ha discusso dell'eventualità di portare sullo schermo Crisi delle Terre Infinite. Inoltre, cliccando QUI, sarete anche diretti all fonte della news, qualora voleste dare un'occhiata all'intervista video a Gustin:

"Non ne abbiamo parlato ad ogni inizio riprese di stagione, ma è un discorso che abbiamo fatto proprio all'inizio, come uno degli obiettivi. Ovviamente credo debbano passare non so, dieci anni per raggiungere quel punto. Quindi è certamente una possibilità. Sarà grandioso arrivare fino a lì!"

La premiere, ricordiamocelo, conteneva un giornale in cui si vedeva una data. Questa data è 10 anni nel futuro (dall'inizio della serie) - il 24 aprile 2025, dal titolo: “FLASH MISSING - VANISHES IN CRISIS.”. E il sottotitolo: “RED SKIES VANISH,” alludendo proprio a quello che avviene nei fumetti.

Nei comics Barry Allen muore accelerando il tempo al punto di invecchiare nel giro di pochi secondi, esperendo il suo passato, per poi svanire. Wally erediterà quindi il suo posto per più di 20 anni.

Chissà come proseguiranno le avventure televisive del velocista scarlatto? A questo punto le possibilità sono infinite...