The Flash 4: Harrison Wells e l'arco narrativo del personaggio nella stagione 4

: I fan di The Flash vedranno qualcosa di particolare nella stagione quattro. Il personaggio che sarà coinvolto è, vediamo di che si tratta.

Sarà un viaggio estremamente emozionale il suo, pare. Chiaramente, non si sa mai cosa ci si debba aspettare da Wells, dal momento che, fino ad ora, ne abbiamo viste svariate rappresentazioni, e l'attore che lo interpreta, Tom Cavanagh, ha dato qualche informazione sul futuro di Harrison poco tempo fa.

All'inizio della stagione 4 vedremo il ritorno di Harry Wells da Terra 2, e il suo non sarà un viaggio semplice. Intaanto, Jessie, sua figlia, sta tenendo al sicuro dai malvagi Terra 3 come velocista. Lui non sa cosa fare e torna su Terra 1. Andrew Kreisberg produttore esecutivo, ha detto a EW quanto segue:

"E' un genio, e sua figlia è al sicuro, è il Flash di Terra 3. E lui adesso si rende conto di non avere più una vita. Quindi la prossima stagione per Harry sarà qualcosa che lo porterà a capire cosa gli manca e cosa gli serve per diventare migliore, una persona più completa e il suo sarà un viaggio epico e molto emozionale, legato ai piani del Pensatore."

Per ora Harry Wells è la caratterizzazione del personaggio più riuscita. Voi cosa pensate che succederà nella prossima stagione di The Flash a questo fan favorite? Ditecelo nei commenti!