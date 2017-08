The Flash 4: Hartley Sawyer sarà The Elongated Man!

ha ufficializzato una new entry nel cast di: si tratta di, che interpreterà- aka! Il nuovo personaggio dei fumettisi unirà al velocista scarlatto nella prossima stagione.

Dibny viene descritto come “un investigatore privato dalla parlantina veloce, con capacità investigative che potrebbero rivaleggiare con quelle di Batman”. Inoltre, come suggerisce il suo nome da metaumano, il personaggio che sarà interpretato da Hartley Sawyer è in grado di allungarsi e cambiare forma: The Elongated Man si unirà al Team Flash nella lotta al crimine a Central City.

Nei fumetti DC Comics, nella cui versione italiana The Elongated Man è stato traposto con il nome di Uomo Molla, Ralph Dibny ottiene i suoi poteri sintetizzando uno speciale composto dal frutto Gingo. Anche negli albi DC l’eroe è un grande alleato di Barry Allen e in seguito si unisce anche alla Justice League.

Quale sarà il suo apporto in The Flash 4? Lo scopriremo a partire dal prossimo ottobre, finestra di lancio del season premiere “The Flash Reborn” negli USA.