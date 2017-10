The Flash 4: in quale episodio vedremo l'Uomo Molla?

: Nella stagione numero quattro di The Flash sapevamo che sarebbe stato introdotto il personaggio dell', l'abbiamo riportato in un precedente articolo. Ora sappiamo esattamente in quale degli episodi apparirà.

Grazie alla sinossi dell'episodio numero quattro, che si intitola ‘Elongated Journey into Night", e che andrà in onda il 31 ottobre, sappiamo quando apparirà il personaggio nell'Arrowverse:

"Cisco (Carlos Valdes) è scioccato dall'arrivo di Breacher (la guest star Danny Trejo), il padre della sua "fidanzata" Gypsy (la guest star Jessica Camacho) su Terra 1. All'uomo Cisco non piace proprio per niente e decide di dargli la caccia. Nel frattempo Barry (Grant Gustin) ritrova una vecchia nemesi Ralph Dibny (la guest star Hartley Sawyer)."

E dunque, a giudicare dalla sinossi, pare che Ralph Dibny avrà già i suoi poteri quando incontrerà Barry. Inoltre, pare anche che verranno apportati dei cambiamenti rispetto alla storia dei fumetti, visto che i due ci verranno presentati come vecchi rivali. Nei comics, l'Uomo Molla appare nel 1960 in The Flash #112, prima come villain, poi come eroe redento.

L'episodio è diretto da Tom Cavanagh (l'attore che ha dato e darà volto alle mille versioni di Harrison Wells)

The Flash torna su CW tutti i martedì sera.