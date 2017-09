The Flash 4: John Wesley Ship vorrebbe Nora Allen su Terra-3

Durante il weekend si tiene ilad Atlanta e i protagonisti delle serie tvtargatesono presenti con dei panel dedicati., che inha interpretato(il padre di Barry) e ora interpretasu, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

L'attore di Jay Garrick ha infatti espresso il desiderio di voler vedere una versione di Nora Allen (interpretata da Michelle Harrison) nella sua realtà, Terra-3, nei panni di Rose and Thorn - un noto personaggio della DC Comics:

"Una persona con cui mi piacerebbe interagire, ora che sono Jay Garrick di Terra-3... quanti di voi conoscono Rose and Thorn? [indicando Michelle Harrison] "Non sarebbe incredibile?"

Anche Michelle Harrison ha detto la sua in proposito:

"Costume verde e stivali neri? Lo aspetto da molto tempo".

Per chi non lo sapesse, il personaggio Rose and Thorn nei fumetti DC Comics indica una doppia personalità dietro la quale si cela Rhosyn "Rose" Forrest, la figlia di un ufficiale di polizia di Metropolis rimasto ucciso. Quando Rose va a dormire emerge la sua seconda personalità, Thorn, un vigilante che opera di notte e dà la caccia alla gang che ha ucciso suo padre.

Vorreste vedere Rose and Thron in The Flash 4, magari interpretata proprio dall'attrice che presta il volto alla defunta madre di Barry Allen?