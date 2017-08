The Flash 4: Katee Sackhoff è entrata nel cast del serial

Un nuovo ingresso nel già nutrito cast della serie dedicata al personaggio di, supereroe dei fumetti della DC Comics. Secondo EW, l'attrice di Battlestar Galactica,, è salita a bordo del progetto.

L'attrice, amatissima da molti nerd in giro per il mondo, darà il volto alla villain Blacksmith che esordirà nel quinto episodio della quarta stagione, titolato Girl's Night, e che includerà il personaggio di Felicity Smoak (Emily Bett Rickards).

In questa riduzione televisiva, Blacksmith è descritta come la leader di un mercato nero per supecriminali.

La serie tornerà dopo l'estate su The CW insieme ad altri serial della DC: Supergirl, Arrow, Legends of Tomorrow e la nuova serie incentrata su Fulmine Nero.