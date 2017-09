The Flash 4: l'assenza di Julian sarà spiegata molto presto

ha interpretatoin The Flash 3, ma sembra che l'attore britannico non tornerà nei panni del personaggio nella prossima stagione. La produzione diha rivelato che i fan non dovranno aspettare troppo a lungo per scoprire il perché dell'addio di Felton alla serie.

Uno dei produttori dello show, Todd Helbing, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un'intervista:

"Vedrete molto presto perché - c'è una ragione sul motivo che l'ha allontanato dal team. Ci sarà sempre una chance per il ritorno dei personaggi in questo show. Abbiamo tanti personaggi che vanno e vengono, non vedo perché non debba essere così anche stavolta".

In una vecchia intervista Danielle Panabaker, attrice di Caitlin Snow, aveva detto le seguenti parole: "sulla relazione tra Caitlin e Julian vi dirò solo questo: penso che fosse più coinvolto lui che lei. Lei stava affrontando così tanti drammi personali, oltre a imparare a controllare il suo potere. Quindi, penso sia una perdita per lo show e per il team Flash, ma non so se Caitlin sentirà l'assenza di Julian come l'ha sentita per Ronnie".

Sarà davvero l'amore per Caitlin a tenere lontano Julian dal Team Flash? Voi vorreste il ritorno di Tom Felton in The Flash 4?