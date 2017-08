The Flash 4: un membro del team è contrario al ritorno di Barry

Il season premiere dici mostrerà il ritorno didalla Forza della Velocità, come dimostra il trailer rilasciato durante il. Tuttavia, sembra che un membro delnon sarà favorevole al salvataggio del velocista scarlatto dalla Speed Force.

È un dettaglio svelato, in occasione del panel dedicato a The Flash 4 durante il Comic-Con, da Carlos Valdes, che nello show targato The CW interpreta Cisco – il quale, nelle ultime due edizioni, ha assunto l’identità di Vibe.

“Mi piacerebbe dire che il team è d’accordo all’unanimità ma le cose non sono più le stesse quando inizierà la nuova stagione, non tutti la pensano allo stesso modo. Molte delle energie del team saranno spese per riportare indietro Barry e Cisco potrebbe avere o non avere qualche asso nella manica perché ciò accada, ma c’è un membro del team che non è d’accordo, e che renderà la missione per recuperare Barry un po’ più difficile. Ma la questione su Cisco è che, se lui vuole riportare indietro il suo amico, farà tutto ciò che è necessario perché ciò accada – e questo non vale solo per Barry”.

Chi sarà mai il membro del team in disaccordo con il ritorno di Barry? Lo scopriremo a partire dal prossimo autunno, finestra di lancio del season premiere di The Flash 4 negli USA.