The Flash 4: nella nuova stagione vedremo il debutto della leggenda Danny Trejo!

The Flash torna sulla CW con la quarta stagione a partire dal prossimo 10 ottobre. Nella nuova season vedremo anche Breacher, il personaggio interpretato da

Una guest star come nessun'altra sta per arrivare a Central City: è Breacher, il personaggio di Danny Trejo, una vera leggenda in ambito cinematografico.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il produttore esecutivo di The Flash, Andrew Kreisberg, ha dato qualche piccola informazione riguardo il debutto di Trejo nei panni di Breacher, il padre di Gypsy (Jessica Camacho), la fidanzata "a distanza" di Cisco (Carlos Valdes):

"Beh, pensiamo che sarà un grande episodio. Gypsy e Jessica sono entrambe dure e forti. E noi abbiamo pensato: "Ovviamente chi l'ha generata deve essere altrettanto forte" e dunque sarà carino vedere Cisco, che è riuscito ad intenerire il cuore della ragazza, barcamenarsi, senza successo, per fare lo stesso con suo padre."

Kreisberg ha poi aggiunto qualcosa riguardo il casting di Trejo:

"Eravamo in riunione e abbiamo iniziato a pensare a chi prendere per il ruolo. Qualcuno se n'è uscito col nome di Danny Trejo e abbiamo iniziato tutti a ridere dicendo "Sarebbe grandioso, ma non lo farà mai!" Ma, come ho imparato nel corso degli anni, se non chiedi, non ottieni. Quindi l'abbiamo contattato e alla fine è venuto fuori che è un fan della serie e che era d'accordo a farlo e alla fine, il personaggio è uscito fuori perfettamente!"

Kreisberg ha poi continuato puntualizzando sul fatto che anche questa straordinaria aggiunta al cast concorrerà, come più volte spiegato, a dare un tono più leggero alla serie:

"Sento proprio che abbiamo tirato fuori un grande script. Il suo personaggio e la sua storyline con Cisco e Gypsy è una parte di quella che stiamo definendo come un re-indirizzamento della serie quest'anno: aggiunge un sacco di umorismo in più alla storia che sarà perfetto con il ritrovato ottimismo di Barry!"

Tutti pronti per vedere la nuova stagione di The Flash? Dal 10 ottobre, su CW.