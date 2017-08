The Flash 4: novità sul rapporto tra Iris e Caitlin e dettagli su Killer Frost

esordirà a ottobre negli USA sull'emittentee tutti i fan sono curiosi di scoprire cosa accadrà nel season premiere, intitolato. Alcuni membri del cast hanno anticipato anche che vedremo esplorato ulteriormente il rapporto tra i personaggi appartenenti al Team Flash.

In particolare The Flash 4 avrà modo di approfondire il rapporto tra Iris West e Caitlin Snow. Candice Patton, interprete dell'amata di Barry Allen nella serie TV, ha anticipato qualche interessante dettaglio in merito:

"Vedremo sicuramente Iris consolidare il suo rapproto con Caitlin, specialmente nello sviluppo di questa stagione, qualcosa che non abbiamo mai visto prima d'ora e che farà molto piacere ai fan. Hanno sempre voluto vedere più dinamismo femminile nello show e ora finalmente ci sarà. Stanno lavorando molto a stretto contatto. Caitlin ha dovuto sopportare così tanto su sé stessa nelle releazioni, e penso che se c'è qualcuno che può offrire aiuto sia proprio lei, dunque ci saranno spesso consigli da parte sua per Iris in merito a come comportatsi con Barry".

Leggiamo anche il commento di Danielle Panabaker, interprete di Caitlin Snow (aka Killer Frost, da un paio di stagioni a questa parte), in merito a come si evolverà il suo personaggio:

"Sia i fan che amano Caitlin Snow che quelli che amano Killer Frost non rimarranno delusi. Una delle cose che ho voluto esplorare nella scorsa stagione, e che non so se fosse effettivamente chiaro o se ci sia davvero una risposta, è perché Killer Frost è malvagia. Non sono totalmente sicura del perché qualunque cosa faccia causi dolore al corpo di Caitlin Snow. Quindi vorrei conoscere qualcosa in più sulle sue motivazioni e sul perché".

La povera Snow, in effetti, ha dovuto vedere tanti suoi amanti scomparire per diversi motivi: chi meglio di lei potrà consolare Iris dopo che Barry è dovuto rimanere bloccato nella Speed Force?

The Flash 4 esordirà il 10 ottobre negli USA.