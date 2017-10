Arrowverse: le nuove foto ci rivelano chi interpreterà l'Anti-Flash di Terra-X!!

: Dopo aver dato un primo sguardo ai doppelganger malvagi di Supergirl Green Arrow , nuovi scatti provenienti dal set del prossimo crossover fra i serial facenti parte dell’ci svelano finalmente quale attore vestirà i panni del terribileproveniente da Terra-X.

Soltanto ieri avevamo ipotizzato che dietro la maschera gialla dell’Anti-Flash potessero celarsi l’impareggiabile Matt Letscher, che ha già vestito i panni di Eobard Thawne sia in The Flash che nella seconda stagione di Legends of Tomorrow, oppure lo stesso Grant Gustin (Barry Allen/The Flash). A quanto pare la parte è stata invece assegnata con nostra immensa sorpresa all’inimitabile Tom Cavanagh, che dopo aver interpretato svariate versioni del sempre geniale Harrison Wells, indosserà nuovamente il costume giallo che ha dovuto spesso portare nel corso della prima stagione del serial The Flash.



Visionabili in calce all’articolo, le foto diffuse via Twitter ci mostrano un sorridente Tom Cavanagh indossare l’iconico costume giallo dell’Anti-Flash, ma questo appare molto diverso da quello cui siamo abituati a vedere: non solo il cerchio sul petto presenta la “SS” vestita anche da Overgirl, ma la parte inferiore del costume è completamente nera come già visto nel poster ufficiale del crossover.



Se finora pensavamo che ciascun criminale proveniente da Terra-X (un mondo dove i nazisti vinsero la Seconda Guerra Mondiale) sarebbe stato interpretato dal medesimo attore della controparte eroica, questa sensazionale rivelazione getta molti dubbi sull’identità del malvagio doppelganger di Green Arrow che abbiamo potuto ammirare giusto ieri.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul crossover e sugli interpreti coinvolti nell'evento, vi ricordiamo che le quattro parti di “Crisis on Earth-X” verranno trasmesse in America in due serate, il 27 ed il 28 novembre 2018. Siete contenti di potere rivedere Tom Cavanagh nel ruolo del malvagio velocista Anti-Flash? Fateci conoscere la vostra opinione attraverso i commenti!