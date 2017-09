The Flash 4: un nuovo Barry e un nuovo Costume nel promo-poster ufficiale !

The Flash sta per tornare: la quarta stagione della serie dedicata al Velocista Scarlatto sta per iniziare su CW, il 10 ottobre e adesso possiamo ammirarenel nuovo poster della premiere con... un nuovo costume! Date un'occhiata!

E dunque non solo vedremo un Flash Reborn, ma anche ricaricato ed equipaggiato diversamente! Della stagione che verrà, naturalmente non sappiamo molto, ma di certo vedremo un Barry Allen (Grant Gustin), notevolmente cambiato rispetto a come ce lo ricordavamo. Del resto avrà passato ben sei mesi nella Speed Force quando lo ritroveremo nella premiere.

Il ragazzo non solo subirà questa "Rinascita", ma la sua visione della vita sarà diversa. Inoltre, come abbiamo già potuto vedere dal trailer, The Flash avrà un nuovo costume, ben diverso da quelli che abbiamo visto finora.

Cosa pensate di questa nuova versione della tuta di Flash? Ditecelo nei commenti.

The Flash torna su CW a partire dal prossimo 10 ottobre.