The Flash 4: online la nuova featurette della quarta stagione

E' stata rilasciata online una nuova clip che riguarda la stagione numero quattro di The Flash , che torna sua partire dal prossimo 10 ottobre.

Per la prima volta da quando lo abbiamo visto in questa nuova versione televisiva, interpretato da Grant Gustin, il velocista scarlatto si troverà ad affrontare un nuovo tipo di villain, che non è un velocista come lui, bensì l'uomo che si nasconde dietro lo pseudonimo di "Pensatore".

Quello che ci viene promesso dalla featurette, e che comunque nessuno ha finora nascosto, è una sorta di nuovo inizio per Barry Allen:

"La scorsa stagione è stata molto dark, ed è stato fatto di proposito. Volevamo che andasse così. Volevamo togliere ogni parvenza di divertimento e di luce, così da poterla riportare adesso, nella nuova stagione. Infatti il titolo del season premiere è "The Flash Reborn" e dunque per noi è come un nuovo inizio che riporterà la situazione in un ambiente più leggero, fresco e divertente, con molta più azione."

E, ovviamente, bisognerà affrontare il Pensatore:

"Tendiamo a pensare a Flash come a un atleta, un corridore. Molto di ciò che si è visto nelle stagioni precedenti è stato infatti il suo allenarsi per diventare più veloce. Ora il cattivo che dovrà affrontare non si porrà sul suo stesso piano... atletico! Ora sarà il pensiero, la velocità della mente in gioco e sia Barry che Cisco e Caitlin dovranno allenare le loro intelligenze per cercare di essere sempre un passo avanti al Pensatore."

Siete curiosi di vedere come si svilupperà la nuova stagione di The Flash? Ditecelo nei commenti!