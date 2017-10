The Flash 4: parliamo del personaggio interpretato da Tom Felton, Julian

: La quarta stagione di The Flash è iniziata proprio ieri sera. Adesso possiamo iniziare a parlarne ma, ovviamente, se non volete leggere delle anticipazioni al riguardo, è meglio che non proseguiate con la lettura dell'articolo.

Che fine ha fatto Julian?

Lo sappiamo che non tornerà, perché avevamo avuto notizia del fatto che Tom Felton non aveva rinnovato il contratto per entrare nuovamente nel cast della serie DC dedicata al Velocista Scarlatto tempo fa, ma come hanno risolto la questione gli showruner?

L'attore che interpretava Draco Malfoy in Harry Potter e che in The Flash era investigatore della polizia di Central City, si è poi rivelato quale alter ego del villain Doctor Alchemy; certo, non ne era cosciente, ma insomma, sempre un villain interpretava. Salvato da Barry, Julian alla fine entra a far parte del team Flash e istaura una relazione pseudo-amorosa con Caitlin, almeno finché lei non si trasforma definitivamente nella gelida Killer Frost, buttando tutto alle ortiche.

Todd Helbing, lo showrunner, aveva promesso una risoluzione della questione Julian e pare che abbia mantenuto la parola: il CSI è tornato a Londra. Easy!

E la notizia la da Joe ad Iris poiché, visto che sia Julia che Barry (intrappolato nella Speed Force) non ci sono più, il dipartimento del Detective West è alla ricerca di un altro investigatore.

Anche se l'assenza di Julian si farà sentire durante la stagione, è sempre possibile che il personaggio di Felton torni in futuro. In fin dei conti il report parlava del fatto che l'attore inglese non sarebbe più stato un series regular di The Flash, non che non sarebbe mai più tornato nella serie.

Vedremo. Voi vorreste rivedere Julian in The Flash? Ditecelo nei commenti!