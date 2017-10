The Flash 4: la premiere è arrivata e ci sono diverse novità nel nuovo promo!

Finalmente abbiamo potuto vedere la premiere di The Flash e, come è immaginabile, ci sono un sacco di novità, compreso il "first look" al nuovo costume di un personaggio nel secondo episodio. Se non volete conoscere nessuna anticipazione non proseguite la lettura dell'articolo che segue.

Barry avrà un nuovo costume nella seconda puntata della quarta stagione della serie a lui dedicata, dal titolo "Mixed Signals". Inoltre, dopo la fine del primo episodio, come Caitlin stessa afferma, il Velocista Scarlatto è sembrato più in forma e in salute che mai.

Nonostante questo, come affermato da Andrew Kreisberg, la permanenza di Barry nella Forza della Velocità non lo lascerà del tutto indenne da conseguenze e queste si manifesteranno in modi diversi e interessanti durante il corso della stagione.

Nell'anteprima del prossimo episodio, che andrà in onda martedì, vedremo il regalo di bentornato di Cisco a Barry: un nuovo e scintillante costume! A Wally sembra piacere molto Barry invece... non sembra altrettanto impressionato dalla tuta. il tutto si tradurrà in una sequenza piuttosto divertente che preferiamo non svelare. Potete comunque dare un'occhiata al promo cliccando QUI!

Per vedere lo sviluppo delle prossime avventure dedicate a The Flash l'appuntamento è tutti i martedì su CW.