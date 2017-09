The Flash 4: primo sguardo al nuovo costume di Barry!

si prepara a tornare ine, come dimostra anche il trailer della quarta stagione, Cisco ha in serbo un nuovo costume per il velocista scarlatto. Un primo sguardo alla nuova divisa di Flash ce lo offre il profilo Instagram di un giornalista argentino, che ha potuto fotografare il costume.

Non sappiamo ancora quando vedremo questa sorta di Flash 3.0, considerato che il season premiere ci mostrerà il ritorno di Barry dalla Forza della Velocità e le conseguenze della sua permanenza (durata circa 5 mesi, nel corso dei quali Central City ha dovuto cavarsela senza il velocista scarlatto) all'interno di essa.

Il nuovo costume sarà il terzo prototipo indossato da Grant Gustin in The Flash, poiché una prima versione prevedeva il simbolo sul petto di colore rosso, la seconda attuale il simbolo di colore bianco e infine questa, che presenta qualche piccolo cambiamento nei dettagli della divisa.

Vi piace il nuovo costume di Barry? Speriamo di vederlo presto in The Flash 4.