The Flash 4: in arrivo una terapia di coppia e tanti nuovi personaggi!

L’attesissima quarta stagione diè ufficialmente approdata sulla rete statunitense, riportando sugli schermi un personaggio molto amato dai fan e con esso una nuova serie di complicazioni da affrontare. I problemi, per una volta, non riguardano però solo i nuovi criminali di turno...

Il nuovo trailer rilasciato da The CW rivela infatti che Barry Allen (Grant Gustin), appena tornato da una lunga permanenza nella Speed Force, e Iris West (Candice Patton), che in assenza del velocista scarlatto ha dovuto assumere il comando del Team Flash e salvaguardare la città, dovranno infatti sottoporsi ad una terapia di coppia! Dapprima amici e vicini di casa, poi fratelli adottivi e infine fidanzati, i due ragazzi si sarebbero dovuti sposare lo scorso anno, ma i disastri provocati da Savitar e soprattutto dal Flashpoint hanno impedito ai due giovani di convolare a giuste nozze. Chissà che il matrimonio, già rimandato una volta, non possa saltare anche quest’anno.



Fra le tante scene presenti nel trailer, una in particolare ha colto la nostra attenzione: quella che ci ha permesso di dare un primo sguardo a Ralph Dibny, l’eroe DC Comics meglio noto come Elongated Man. Quantomeno nei fumetti, Dibny è sempre stato uno dei principali alleati di Flash, nonché un investigatore privato dotato di abilità paragonabili a quelle di Batman.



Il personaggio è visibile nel trailer solo per una manciata di secondi, durante i quali fa notare ad una ragazza la presenza del velocista scarlatto. Sfortunatamente non sembra che Dibny abbia già ottenuto i poteri caratteristici che gli permetterebbero di allungare il proprio corpo ed assumere qualsiasi forma, ma è probabile che li acquisisca durante la stagione appena iniziata.



Un’altra scena degna di menzione è quella che ci mostra il leggendario Danny Trejo nei panni di Breacher, un temuto cacciatore di taglie proveniente da Terra-19. Egli non è altri che il padre di Gypsy (Jessica Camacho), la metaumana che in più occasioni ha dimostrato di possedere i medesimi poteri di Cisco Ramon/Vibe (Carlos Valdes). Anche a causa di quanto anticipato dal produttore esecutivo Andrew Kreisberg, siamo convinti che l’arrivo di Breacher finirà per complicare ulteriormente i rapporti fra i due amanti/rivali: “Gypsy e Jessica, sono due tipe molto forti. Ci siamo detti ‘avrà per forza dei genitori forti’, e così ci è apparsa subito divertente l’idea di far fallire Cisco nell’impresa di conquistarne anche il padre.”



In attesa di scoprire quale piega prenderanno i rapporti fra i tre personaggi, non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto il costume di Breacher appaia, nel trailer, molto diverso dalla controparte fumettistica. Se nei comics più moderni il personaggio risulta infatti molto simile ad Iron Man, nello show si direbbe invece che lo vedremo indossare un tradizionale completo in pelle - peraltro molto adatto allo stile di Danny Trejo.



Il trailer, infine, ci ha mostrato brevemente anche un villan che vedremo comparire molto presto: si tratta di Rebecca Sharpe/Hazard (Sugar Lyn Beard), una donna convinta di essere maledetta e perseguitata dalla sfortuna… almeno finché un incidente non stravolgerà la sua vita. Con l’universo dalla sua parte, Hazard rappresenterà in questa stagione una grave minaccia sia per il Team Flash che per Cental City!



In definitiva, lo show sarà anche rimasto orfano di Tom Felton, la cui assenza ci verrà spiegata molto presto, ma si direbbe che la nuova stagione abbia comunque molte valide sorprese in serbo per i fan.