The Flash 4: Quanto vale il nostro Cisco Ramon? SPOILER

: La stagione numero quattro di The Flash è iniziata e stavolta le cose sono leggermente diverse per gli eroi di, perlomeno rispetto alle season precedenti sul nostro Velocista Scarlatto. Oggi parliamo di Cisco e di ciò che gli accadrà nei prossimi episodi...

Le vicende amorose di Cisco Ramon, aka Vibe, sono sate sempre altalenanti, fino all'arrivo della bella Gipsy, interpretata da Jessica Camacho, la cacciatrice di Terra 19 che il Team Flash ha incontrato nella terza stagione della serie CW. I due inizialmente non stavano insieme, per via della riluttanza di lei; poi hanno sviluppato questa sorta di relazione a "grandissima" distanza, che li vedrà riunirsi nel corso dei prossimi episodi.

I problemi però, per Cisco, stanno solo per iniziare... Conoscere i genitori dei propri amori non è (quasi) mai una bella e piacevole esperienza - la tensione è alle stelle e le coronarie sul punto di esplodere - pensate se doveste poi trovarvi di fronte un padre dall'aspetto di Danny Trejo, aka Breacher!

Già, perché è proprio lui il papà di Gipsy e, a quanto pare, forzerà il nostro Ramon a "provare sé stesso" così da dimostrare (o meno), il suo valore al genitore...

Parlando con Collider, la Camacho ha rivelato qualche dettaglio sulla relazione del suo personaggio con Cisco:

"Suo padre è abbastanza terrificante. E' protettivo con la sua bambina. Ai suoi occhi, mai nessun uomo sarà abbastanza per la sua piccolina. Poi arriva Cisco, che lo incontra in modo piuttosto brusco e dovrà, di conseguenza, fare di tutto per provare il suo valore a Breacher. La mela, si sa, non cade mai troppo lontano dall'albero e vedremo quindi la "fonte" della "ca**utaggine" della fanciulla, lei e il padre sono molto, molto simili. E adesso lui è pronto a vedere di che pasta è fatto Cisco."

Non vediamo l'ora di vedere questa dinamica in The Flash: e voi?