The Flash 4: ci sarà un crossover tutto al femminile nell'Arrowwerse?

The Flash torna con la quarta stagione a partire dal 10 ottobre prossimo e adesso è uscita la notizia che potrebbe esserci un crossover tutto rosa! Ecco di che si tratta.

Una serata tra ragazze! Per la precisione, nel mini-crossover ci sarà Felicity di Arrow e, con lei, anche altri personaggi femminili, per ora non meglio identificati.

Da un recente report siamo venuti a conoscenza del casting di Katee Sackhoff, che apparirà nel quinto episodio di The Flash e sappiamo che in questo episodio ci sarà anche Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) e sarà dunque questo il mini-crossover con Arrow. Il produttore esecutivo, Todd Helbing, ha rivelato qualche ulteriore dettaglio a TvLine:

"Sarà davvero divertente. Le ragazze, inclusa una Felicity Smoak in visita, avranno una serata solo per loro a Central City, senza i ragazzi. E, naturalmente, si cacceranno nei guai."

Ovviamente i dettagli non sono stati rivelati, ma, visto che lo stesso Grant Gustin aveva detto di sperare in un cambiamento "in positivo" del suo personaggio - più allegro, cioè - probabilmente questo episodio sarà sviluppato in quella direzione. Che dire? Vedremo!

The Flash torna con la quarta stagione a partire dal 10 ottobre sulla CW.