The Flash 4: la season premiere conteneva due easter egg, li avete individuati?

: La scorsa settimana, il serial The Flash è tornato sulla rete, e per l’occasione l’emittente statunitense infarcito la season première con alcuni easter egg che probabilmente non avrete notato.

Nello scorso episodio, un minaccioso androide samurai -per giunta in grado di volare- è arrivato a Central City e ha preteso da Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale) e Cisco Ramon (Carlos Valdes) di poter incontrare il “vero” Flash, minacciando di battere a ferro e fuoco l’intera città se i due supereroi “principianti” non avessero ottemperato alla sua richiesta entro ventiquattro ore. Le pretese impossibili del supercriminale hanno dunque costretto il Team Flash a escogitare un modo per liberare Barry Allen (Grant Gustin) dalla sua prigionia forzata all’interno della Speed Force e ricondurlo a casa con successo. Beh, più o meno. Chi ha visto l’episodio o letto la nostra recensione saprà già in che stato, il nostro eroe scarlatto, è uscito dalla Speed Force.



Tornando al samurai, lo stesso Cisco l’ha definito ad un certo punto un “Samurai Jackass” (letteralmente “samurai cialtrone”), una battuta umoristica che cita la serie di Cartoon Network nota come “Samurai Jack” appunto. Durato per cinque stagioni rilasciate a cadenza irregolare nell’arco di quasi due decenni, lo show aveva per protagonista proprio un samurai chiamato Jack, spedito in un futuro distopico governato dal tinarrio demone Aku.



La battuta del nostro Cisco non è però stato l’unico riferimento al noto cartoon statunitense. All’interno della community di Samurai Jack su Reddit, un utente ha notato alcune somiglianze fra uno dei caratteri tracciati da Barry (visionabile in calce all’articolo) ed il logo del cartone animato.



Sebbene qualcuno ritenga che i due simboli non siano proprio identici, i fan del cartoon sostengono che la battuta di Cisco rafforzi la teoria che vede nella figura disegnata dal velocista un secondo riferimento a Samurai Jack. I fan di The Flash, invece, sono già in allerta per scovare qualsiasi riferimento presente nel nuovo episodio che sarà trasmesso domani. Fateci sapere attraverso i commenti se avevate già notato i suddetti easter egg!