The Flash 4: svelata la sinossi del season premiere

Cosa accadrà nel season premiere di Gli ultimi trailer lasciano intendere più di qualche spoiler sul primo episodio intitolato, ma adesso The CW ha rilasciato la nuova sinossi ufficiale della puntata. Curiosi?

Barry Allen riuscirà a tornare nel suo mondo dopo aver trascorso alcuni mesi prigioniero della Speed Force, ma a quale prezzo e con quali conseguenze? Ecco cosa anticipa la sinossi del season premiere di The Flash 4:

"Con Barry (Grant Gustin) nella Forza della Velocità, Iris (Candice Patton), Kid Flash (Keiynan Lonsdale), Joe (Jesse L. Martin) e Vibe (Carlos Valdes) si occupano di proteggere Central City. Tuttavia, quando un potente nemico in armatura minaccia la città se Flash non riappare, Cisco prende una decisione rischiosa per salvare Barry dalla speed force. Ma, comunque, il Barry che tornerà non sarà il Barry di prima. Glen Winter dirige l'episodio scritto da Andrew Kreisberg, Todd Helbing e Eric Wallace".

The Flash 4 tornerà il 10 ottobre per la messa in onda negli USA.