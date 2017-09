The Flash 4: è uscita la prima immagine ufficiale della quarta stagione!

: E' appena stata rilasciata la prima immagine promozionale ufficiale della quarta stagione di The Flash , la serie CW sul velocista scarlatto Barry Allen, interpretato da

E c'è proprio Grant nei panni di Barry nella prima foto! E Gustin, insieme al produttore esecutivo Andrew Kreisberg, hanno rivelato qualche dettaglio sul fatto che la serie si accosterà maggiormente ai fumetti quest'anno:

La foto, rilasciata in esclusiva da Entertainment Weekly, mostra Barry appena uscito dalla Forza della Velocità. E si vede, almeno dalla sua espressione, che c'è un misto di confusione e tristezza negli occhi del ragazzo.

"All'inizio Barry è molto scombussolato perché è appena uscito dalla Forza della Velocità" ha detto Gustin. "Non è sé stesso, parla a vanvera. Quando era all'interno della Forza della Velocità ha esperito tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, di continuo, senza sosta. Quindi, in qualche modo, ne esce piuttosto risoluto, con la consapevolezza di sapere ogni cosa, ma non ha compreso fino in fondo ciò che ha visto, quindi esce fuori e parla di continuo di cose che per lui hanno un senso compiuto, mentre invece non è assolutamente così per il resto del suo team."

La condizione sarà solo temporanea, comunque.

"La stagione numero quattro segnerà finalmente la nascita del supereroe che conosciamo, quello dei fumetti, il velocista scarlatto pienamente consapevole di tutti i suoi poteri, con la maturità emotiva che ha nei comics."



The Flash ritorna sulla CW con la quarta stagione, a partire dal 10 ottobre prossimo!