The Flash 4: volti nuovi e graditi ritorni nel promo rilasciato da The CW!

ha rilasciato un nuovo trailer per “”, il terzo episodio della quarta stagione del serialche andrà in onda in America la prossima settimana. A giudicare dalle immagini un nuovo nemico sta per metter piede a Central City!

Il prossimo episodio dello show vedrà infatti il Team Flash alle prese con Becky Sharpe (Sugar Lynn Beard), un personaggio DC Comics noto anche come Hazard (di cui vi abbiamo parlato in un recente articolo). La criminale ha la curiosa abilità di alterare a proprio piacimento la fortuna e la iella di un dato individuo, innescando situazioni particolarmente buffe o addirittura tragiche che hanno per protagonisti i suoi malcapitati nemici: lo stesso trailer, visionabile in chiosa all’articolo, ci mostra, per esempio, Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) inciampare durante un inseguimento; a casa West, invece, una serie di disastri elettronici metterà a dura prova la pazienza di Joe e degli altri residenti.



La Beard era stata inizialmente avvistata sul set del serial già la scorsa estate, quando regalò ai fan del velocista scarlatto un’anteprima su uno dei nuovi antagonisti della stagione in corso.



Il promo anticipa inoltre il ritorno nello show di Harrison "Harry" Wells (Tom Cavanaugh), uno dei personaggi più amati di tutto il serial, che in questo nuovo episodio verrà colpito alla testa da uno strumento. Il ritorno di Wells di Terra-2 era già stato confermato qualche mese fa, in quanto il personaggio sarà al centro di un interessante arco narrativo.



Sull’argomento, il produttore esecutivo Andrew Kreisberg ha spiegato: “Nella quarta stagione, Harry realizzerà cosa manchi alla sua vita e soprattutto cosa debba fare per diventare una persona migliore e completa. Pertanto, in questa stagione affronterà un viaggio emotivo piuttosto epico che ha qualche collegamento col piano del Pensatore (Neil Sandilands).”



The Flash tornerà in onda martedì prossimo sulla rete statunitense The CW.