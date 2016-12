The Flash: Barry e Wally litigano nel nuovo trailer

Gli ultimi episodi del 2016 dihanno lasciato numerose storyline ancora aperte, pronte per essere esplorate nella seconda parte della stagione. Una di queste è la storia die del suo desiderio di dimostrare quanto vale, anche a costo di litigare con Barry.

Wally vuole dimostrare di essere un degno Kid Flash, uno speedster talentuoso almeno quanto Barry Allen (Grant Gustin), nonostante non sia sempre capace di ascoltare suggerimenti e consigli da parte di chi ha a cuore la sua salute. Questa sua natura l’ha messo in grande pericolo negli episodi crossover con le altre serie DC in onda sul network The CW.

Le tensioni tra Wally e Barry sono al centro del nuovo trailer pubblicato da The CW questo pomeriggio. Il video, come sempre, è disponibile in fondo alla notizia. The Flash, invece, tornerà in onda il 24 Gennaio 2017. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti, buona visione!