The Flash: ecco le foto del costume di Vibe

I fan diaspettano a lungo che, interpretato da, si trasformi completamente in. Le nuove fotografie pubblicate daci permettono finalmente di osservare il costume completo del personaggio. Buona visione!

Dopo aver vissuto alcuni flash e visioni, Cisco ha lentamente iniziato a imparare la vera portata dei suoi poteri. Il suo potenziale si è intravisto durante la battaglia con Reverb su Terra-2, ed è esploso definitivamente dopo la perdita del fratello Dante a causa di Flashpoint.



Nel prossimo episodio di The Flash, intitolato Dead or Alive, Cisco aiuterà il Team Flash a sconfiggere una cacciatrice di taglie internazionale chiamata Gypsy, interpretata dalla guest star Jessica Camacho. Le fotografie pubblicate da The CW, disponibili come sempre in fondo alla notizia, ci permettono di vedere il nuovo costume di Vibe.



The Flash è attualmente in onda su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!