The Flash: ecco quali crossover vorrebbe il cast della serie

Durante il panel dedicato a, nel corso deldi Atlanta, i membri del cast della serie hanno tenuto alcune interviste, rilasciando alcune dichiarazioni piuttosto interessanti. Questa volta vi parliamo di quali crossover il cast vorrebbe con la serie dedicata al velocista scarlatto.

Innanzitutto Rick Cosnett, che fu un regular nella prima stagione nei panni di Eddie Thawn, ha dichiarato che gli piacerebbe che il suo personaggio stesse con Felicity Smoak, l'amata di Oliver Queen in Arrow: "Beh, ho sempre detto Felicity. Penso che lei e Eddie sarebbero una bella coppia".

Dopo è arrivato il turno di John Wesley Shipp, che interpreta Henry Allen e Jay Garrick di Terra-3, che vorrebbe un team up con Atom e il professor Stein: "Vorrei recitare con Brandon Routh e Victor Garber. Con Victor ho lavorato per, mio Dio, 25, 28 anni. Mi piacerebbe recitare con lui in un episodio o due, sarebbe divertente".

Infine Matt Letscher, che interpreta Eobard Thawne in The Flash e Legends of Tomorrow, desidera qualcosa di particolare: "Ho una risposta strana a questa domanda, e credo sia appropriata. Vorrei interagire con un'altra versione di Eobard. Vorrei interagire con uno Eobard prima che diventasse psicotico, ma questa diventerebbe una storia di origini..."

E voi che tipo di crossover vorreste tra The Flash e gli altri show dell'Arrowverse?