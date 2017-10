The Flash: Katee Sackhoff sarà in uno dei prossimi episodi

si unirà ad uno degli episodi di The Flash in questa quarta stagione della serie CW dedicata al Velocista Scarlatto. Se volete sapere in che puntata la vedremo proseguite pure con la lettura dell'articolo che segue.

Precisamente, la Sackhoff, nei panni di Amunet, si vedrà in Girls Night Out, quando Felicity verrà a Central City per l'imminente matrimonio di Iris. Ecco la sinossi dell'episodio:"Dopo aver ricevuto una minaccia dal suo vecchio boss, Amunet, Caitlin teme che il suo passato di Killer frost possa tornare a farle visita. Felicity arriva a Central City per aiutare le ragazze a festeggiare l'addio al nubilato di Iris, mentre Cisco, Joe e i ragazzi portano Barry fuori." Le ragazze usciranno per una serata e non riusciranno a restare lontane dai guai per molto tempo. Il matrimonio tra Barry e Iris è davvero imminente? Katee Sackhoff è la star della serie Longmire e nel 2016 ha recitato al cinema in Non bussate a quella porta, per la regia di Caradog W. James.