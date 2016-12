The Flash: il nuovo trailer ci mostra il prossimo villain!

Il network televisivo statunitenseha rilasciato in rete un nuovo trailer che ci consente di dare un primo sguardo alle prossime puntate della seconda metà della terza stagione di, grazie al quale si può anche intravedere il prossimo cattivo che attraverserà la strada dell'uomo più veloce del mondo.

Attenzione! Possibili Spoiler!

Nel trailer, si può intravedere chiaramente la sagoma di quello che, molto probabilmente, sarà il nuovo nemico che Barry sarà costretto ad affrontare nella seconda parte del capitolo. Nella sua fugace apparizione, molti fan hanno ipotizzato che quella che si vede potrebbe essere la figura di Plunder, armato di un fucile ad alta tecnologia, mentre ruba qualcosa da una teca di vetro.

Come ricorderete, Morillo era stato ipotizzato come uno dei probabili cattivi che il Team Flash avrebbe dovuto affrontare nella prima puntata di metà stagione, ma a questo punto non sembra che il personaggio ricoprirà un ruolo importante nell'episodio.

Ricordiamo che la terza stagione di The Flash tornerà nel corso del mese di gennaio.