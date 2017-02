The Flash: un nuovo villain è protagonista dell'ultimo trailer!

La seconda metà della terza stagione di, una delle seriein onda sul canale, è cominciata da due episodi: il personaggio diè stato introdotto, ora tocca a, un nuovo villain proveniente dai fumetti.

Il personaggio non è molto noto neanche tra i fan del fumetto: si tratta di un meta-umano in grado di far decomporre le persone solo toccandole. La sua prima apparizione risale all'albo #270 del fumetto di The Flash, nel lontano 1979.

Nei fumetti Clive, dopo aver commesso diversi crimini e scontato vari anni di carcere, si ritrova coinvolto negli esperimenti del Dr. Nephron. Il trailer che vi proponiamo in fondo alla notizia ci mostra il nuovo personaggio che, a quanto pare, verrà proposto in una versione abbastanza canonica.

Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Flash. Buona visione!