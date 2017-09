The Flash: le origini di Elongated Man verranno affrontate nella quarta stagione

: La quarta stagione della serienon introdurrà un nuovo misterioso speedster, ma un altro personaggio ci terrà occupati quest'anno. Si tratta di, conosciuto come(o) ed a parlarne è stato il produttore, il quale ha rivelato che la sorgente delle sue abilità sarà un segreto.

"Quello è uno dei grossi misteri della stagione", ha dichiarato, indicando che i poteri dell'Uomo Molla non saranno il risultato di un'esplosione di particelle acceleratori come quelle che hanno dotato Flash delle sua velocità. E proprio parlando di Flash, pare che si saranno conflitti tra Barry Allen e l'Uomo Molla. "Ci saranno molti conflitti tra loro su cosa significa essere un bravo ragazzo. Ralph si batte con tutti ogni volta. Lui è brusco, forte e non ascolta nessuno".

Il personaggio di Dibny è descritto come un investigatore privato con la parlantina e con competenze simili a quelle di Batman. Una volta scoperto il suo potere di allungare il suo corpo come preferisce, Dibny utilizzerà le sue abilità per aiutare il Team Flash a risolvere uno dei più grandi misteri centrali della città.

Ricordiamo che la quarta stagione di The Flash tornerà su CW a partire dal prossimo 10 ottobre.