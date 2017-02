The Flash: pubblicate moltissime fotografie del prossimo episodio

Il prossimo episodio di, intitolato, sarà incentrato sulla caccia a, interpretato dalla guest starha pubblicato alcune fotografie della puntata, disponibili come sempre in fondo alla notizia. Buona visione!

Il personaggio di Clive Yorkin (Matthew Kevin Anderson) viene direttamente dalle opere originali di DC Comics: il villain è stato introdotto nel numero 270 di The Flash intitolato “A Fast Way to Die”, pubblicato per la prima volta nel 1979.

L’episodio sarà diretto da Rob Hardy e sceneggiato da Brooke Roberts e Judalina Neira: Barry e il team S.T.A.R. si ritrovano a lavorare insieme per sconfiggere Clive Yorkin, un criminale meta-umano in grado di uccidere le persone facendole decomporre. Nell’episodio, inoltre, vedremo Kid Flash migliorare le sue abilità.

Le fotografie sono disponibili, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Flash!