The Flash: scatti inediti ci mostrano nel dettaglio il nuovo costume di Barry

Nelle ultime ore sono emersi in rete nuovi scatti che ci mostrano nel dettaglio il nuovo costume che) indosserà nell’imminente quarta stagione di, il serial di successo del network statunitense

Dopo aver trascorso quasi sei mesi all’interno della Speed Force, che sicuramente avranno segnato in qualche modo il personaggio, sembra che Barry sia pronto a indossare nuovamente il suo iconico costume scarlatto per pattugliare le strade di Cental City. La sua immagine così rinvigorita è inoltre rafforzata dal costume aggiornato e migliorato che l’eroe indosserà in questo nuovo capitolo della sua carriera supereroistica.



Nonostante il ritorno di Barry, previsto già nella season première della nuova stagione, rappresenti senza dubbio un lieto evento per tutto il suo team, tornare alla solita vita potrebbe non essere tanto semplice né per l’eroe, né tantomeno per i suoi compagni. La stessa Iris (Candice Patton) sembra aver preso le redini del team durante l’assenza di Barry, e nonostante la donna sappia adeguatamente gestire la squadra, ci vorrà del tempo perché il velocista scarlatto si abitui a vedere la sua amata sempre più coinvolta nella lotta al crimine. Proprio l’arrivo di un nuovo metaumano in grado di controllare la tecnologia, quel Ramsey Deacon interpretato da Dominic Burgess, non lascerà il tempo ai due promessi sposi di riflettere su questo inaspettato cambiamento.



Tratti dal secondo episodio della quarta stagione, intitolato “Segnali Misti”, i nuovi scatti visionabili in calce all’articolo ci mostrano i componenti del team Flash intenti ad escogitare un piano per contenere la nuova minaccia menzionata poc’anzi. Fra tante immagini in cui Barry indossa il nuovo costume, ve n’è una in cui l’eroe e la sua amata sembrano avere un’accorata discussione in cui il velocista potrebbe rivelarle le difficoltà riscontrate nel tentativo di tornare alla solita routine.



È plausibile che Barry si senta infatti una sorta di emarginato dopo essere stato via così a lungo. Naturalmente i suoi amici hanno cercato nel frattempo di fare del proprio meglio nella difficile situazione in cui l’eroe aveva dovuto lasciarli, soprattutto perché non sapevano semmai avrebbe fatto ritorno. Come se non bastasse, dover indossare così in fretta il costume, senza neanche aver il tempo di capire cosa sia accaduto in sua assenza, non aiuterà il ragazzo a metabolizzare quanto gli sia successo nella Speed Force.



Qualunque cosa frulli nella testa di Barry, l’eroe e la sua squadra devono sbrigarsi a fare chiarezza e prepararsi all’imminente arrivo in città del Pensatore/The Thinker (Neil Sandilands), il principale antagonista di questa nuova stagione. La sua comparsa comporterà senza dubbio una difficile battaglia cerebrale, anche perché il personaggio DC Comics può contare sull’ausilio di molti dispositivi scientifici, fra cui spicca il cosiddetto “Cappello Pensante”, il quale gli conferisce appunto dei formidabili poteri mentali.



La nuova stagione di Flash esordirà il prossimo 10 ottobre sulla rete statunitense The CW. Siete ansiosi quanto noi di rivedere Flash sfrecciare per le strade di Central City?