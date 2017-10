The Flash: spoiler sulla sesta stagione di Arrow nella premiére della serie

Ieri è andato in onda il primo episodio della quarta stagione della seriee le nuove avventure di) hanno portato con loro alcuni spoiler riguardo alla sesta stagione di, che verrà trasmessa giovedìsui canali

Le due serie fanno parte, insieme a Supergirl e Legends of Tomorrow, del cosiddetto mondo Arrowverse, cioè una linea temporale comune a tutte e quattro le serie DC, in cui riferimenti di una serie sono visibili nelle altre serie creando un mondo condiviso. Quando ognuna degli show dell'Arrowverse ha concluso la propria stagione, Arrow ha concluso la sua con il più grande cliffhanger tra gli altri show: Oliver Queen (Stephen Amell) ha viaggiato verso Lian Yu per affrontare Prometeo, il quale ha rapito i cari di Oliver tenendoli prigionieri. Prometeo, nella possibilità di poter essere sconfitto da Oliver, ha fatto in mondo che l'isola esploda alla sua morte. Quando Oliver si trova al sicuro insieme a suo figlio sulla barca, mentre i suoi cari si trovano ancora sull'isola, Prometeo si uccide e l'isola salta in aria, lasciando gli spettatori senza notizie riguardo il destino degli altri personaggi sull'isola.

Sorprendentemente, la premiére della serie di The Flash ha invece rivelato almeno due dei sopravvissuti all'esplosione. Cisco Ramon (Carlos Valdes), il quale sta aiutando Barry a stabilizzare la Speed Force, spiegando la tecnologia che sta usando, rivela le menti scientifiche dell'Arrowverse che ha consultato durante il suo processo di sviluppo: "Ho consultato Harry, Tracy, Felicity e Curtis". Felicity e Curtis sono, naturalmente, Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) e Curtis Holt (Echo Kellum) della serie Arrow. Dato che gli episodi finali della terza stagione di The Flash e della quinta stagione di Arrow erano temporalmente ambientati nello stesso lasso di tempo, significa che Felicity e Curtis sono almeno due dei sopravvissuti.

Naturalmente, nulla è del tutto confermato. È possibile che le linee temporali tra The Flash e Arrow siano meno contemporanee tra loro e che Cisco abbia consultato Felicity e Curtis prima dell'esplosione di Lian Yu. Non ci tocca che aspettare anche la premiére di Arrow ed avere un quadro più preciso della situazione.