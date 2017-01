The Flash e Supergirl: Music Meister apparirà nel crossover musicale

Nel corso dell'anno passato abbiamo assistito al grande crossover che ha fatto incontrare gli eroi delle quattro serie DC Comics sue prestosi incroceranno nuovamente in un crossover musicale. Da poco, la rete ha svelato finalmente il nome di uno dei personaggi che possiamo aspettarci di vedere nella puntata.

Da quando l'episodio è stato annunciato, i fan si sono chiesti cosa potrebbe spingere gli eroi ad esibirsi improvvisamente in canti e, probabilmente, in sequenze danzate. Ora è stato svelato il mistero.

A quanto sembra, l'imminente episodio musicale prenderà, in qualche modo, ispirazione dalla puntata intitolata Once More With Feeling di Buffy l'Ammazzavampiri, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione di un cattivo che ha il potere di costringere i protagonisti a farsi guidare completamente dalla musica: "E' in arrivo Music Meister", ha rivelato il produttore esecutivo Greg Berlanti durante la promozione del suo prossimo show esordiente Riverdale: "Finiremo di scrivere la sceneggiatura entro questo fine settimana.".

Questo personaggio è stato doppiato da Neil Patrick Harris nella serie animata Batman: The Brave and the Bold e, anche se Berlanti sostiene che il ruolo non è ancora stato assegnato, sembra che ci sia un possibilità di convincere l'attore a portare Music Meister in vita.

Supergirl ritornerà lunedì 23 gennaio, mentre The Flash tornerà martedì 24 gennaio su The CW.