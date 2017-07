The Flash: Tom Felton non tornerà come personaggio regular nella quarta stagione

: L'attore, apparso nella serie dalla terza stagione dinel ruolo di, non tornerà nella quarta stagione come presenza regular. L'attore non ha ancora firmato per le possibili apparizioni come ospite, ma questo non vuol dire che non lo rivedremo!

Nel terza stagione, Julian Albert era un avversario di Barry Allen (Grant Gustin) che però è finito poi a far parte del team Flash. Adesso è diventato il partner di Barry nel laboratorio CSI e ha una storia romantica con Caitlin Snow (Danielle Panabaker).

Per quanto riguarda, invece, la nuova stagione di The Flash ha anche aggiunto al cast tre nuovi personaggi e attori come The Thinker, interpretato da Neil Sandilands; Breacher, interpretato da Danny Trejo, un timoroso cacciatore di tesori e padre di Gipsy (Jessica Camacho) e infine, The Mechanic, la mano destra di The Thinker e sarà interpretato da Kim Engelbrecht.