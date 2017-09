The Flash: Tom Welling farà mai un'apparizione come Superman?

In una recente intervista fatta negli studi Warner Bros. per parlare di, il serial nella cui terza stagione lavora anche), all'attore è stato chiesto se interpreterebbe mai il ruolo di Superman nell'Arrowverse, magari in The Flash

Adesso Welling interpreta il misterioso Marcus Pierce in Lucifer, ma prima abbiamo imparato a conoscerlo nei panni del giovane Clark Kent che cerca di trovare la sua identità per diventare l'eroe che tutti conosciamo, Superman. Smallville è andato in onda per 10 stagioni. Alla domanda, fatta dall'intervistatore, se tornerebbe o meno nei panni di Clark/Superman, in The Flash, Tom Welling ha risposto:

"Questa è sempre una domanda divertente perché io non voglio che la gente ci resti male, ma il Clark che ho interpretato, non so in che modo lui potrebbe inserirsi in quel contesto. Mi hanno chiesto anche dello show di Supergirl, e il tono generale della serie era talmente diverso rispetto a quello di Smallville che davvero non so se il "mio" Clark potrebbe essere adatto alla parte. Quindi, in un certo senso, non so se potrebbe entrare nel mondo di The Flash per lo stesso motivo."

E voi vorreste rivedere Tom Welling interpretare il figlio di Krypton? Ditecelo nei commenti!