The Flash: Tom Welling di Smallville vorrebbe apparire nella serie!

La star di, vorrebbe apparire nella serie CW dedicata al Velocista Scarlatto, The Flash ! Solo pochi giorni fa l'attore aveva negato che potesse esserci questa possibilità e invece... Vediamo cosa ha dichiarato.

Smallville è stato di certo l'apripista di quello che ora, alla CW, prima WB, è diventato il cosiddetto Arrowverse, un set di serie tv che vede personaggi col proprio standalone, Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, riunirsi in episodi crossover in quello che è, a tutti gli effetti, un universo condiviso di avventure.

E dunque i fan die-hard di Smallville potrebbero veder realizzato quello che è un sogno da tempo messo nel cassetto: vedere la serie "capostipite" entrare, in qualche modo, nell'Arrowverse.

Il mese scorso Welling, a cui era stato offerto un ruolo in Supergirl, ha rifiutato la parte, adducendo che il tono della serie su Kara, rispetto a Smalville, fosse davvero troppo diverso e sarebbe risultato tutto un po' forzato. Tuttavia, parlando con Luis Lecca di Nuke the Fridge, l'attore ha rivelato che potrebbe essere interessato a riprendere il ruolo di Clark Kent in un episodio della serie The Flash:

"Mi piacerebbe apparire in The Flash e ho qualche idea su come potrebbe succedere, sempre che il network me lo chieda. Sì, saprei come farlo funzionare."

