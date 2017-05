The Flash: trailer per gli ultimi episodi della stagione

The CW, attraverso il proprio canale ufficiale YouTube ha rilasciato un nuovo trailer per gli ultimi tre episodi della terza stagione di, in cui sono presenti molti momenti drammatici che sicuramente non faranno piacere ai fan della serie, i quali però verranno bilanciati con delle apparizioni speciali.

Come si può vedere attraverso il filmato presente sopra la news, Barry Allen si preparerà alla sfida con Savitar, ovvero la versione futuristica dello stesso Barry che non è in grado di provare sentimenti ed è corrotta del dolore, al punto che vuole uccidere Iris, la sua migliore amica, per allineare il destino con suo alter ergo.

Il trailer lascia molto spazio all’immaginazione, e per certi versi lascia anche intendere che Savitar possa anche raggiungere il suo obiettivo.

Negli episodi vedremo anche il ritorno di Captain Cold, interpretato ancora da Wentworth Miller, e Lyla. Sarà anche interessante vedere il ruolo di Killer Frost.